A Roppolo si corre nonostante il maltempo, Biazzetti e Diaferia sono primi a “Su e Giù per Morzano” FOTO e VIDEO

A Roppolo si corre nonostante il maltempo, Biazzetti e Diaferia sono primi a “Su e Giù per Morzano” (servizio di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

La pioggia battente e la nebbia non hanno smorzato gli entusiasmi dei circa 90 partecipanti che, nella mattinata di oggi, 16 novembre, hanno preso parte a “Su e Giù per Morzano”, la manifestazione podistica non competitiva andata in scena nel comune di Roppolo.

L’evento, intitolato al Memorial Fabio Corrielle, è promosso dall’Atletica Santhià, con il sostegno della Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio, assieme alla FIDAL Piemonte e del Comitato Provinciale FIDAL Biella/Vercelli. I podisti presenti hanno affrontato un percorso di circa 7 chilometri, sviluppato su strade collinari e alternato con tratti asfaltati e sterrati.

Alla fine, è giunto primo al traguardo Niccolò Biazzetti, seguito a ruota da Paolo Boggio e Marco Gulmini. Tra le donne, invece, ha spiccato Annalisa Diaferia che ha avuto la meglio su Maria Cristina Mocci e Daria Rinolfi. Al termine della gara, vin brulé e caldarroste per tutti gli sportivi.