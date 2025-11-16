Cossato chiude “Passi in Comune”: biellese unito contro la violenza sulle donne FOTO

Si è conclusa nella giornata di ieri a Cossato la manifestazione “Passi in Comune contro la violenza”, iniziativa condivisa da Massazza, Verrone, Benna, Candelo e Cossato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una camminata simbolica, aperta a tutta la cittadinanza, inserita nel calendario del tavolo provinciale “Una città per le donne”.

Nel pomeriggio i partecipanti si sono ritrovati alle 15:30 in piazza Tempia, per poi raggiungere i giardini del centro, dove alle 16:30 si è svolta la chiusura ufficiale davanti alla panchina rossa, simbolo universale del contrasto alla violenza di genere. Buona la partecipazione, con molti cittadini che hanno scelto di portare con sé un segno rosso, come richiesto dagli organizzatori.

La camminata ha preso il via in mattinata da Massazza, per poi proseguire a Verrone, Benna e Candelo, con momenti di lettura e riflessione lungo il percorso.

In una nota congiunta, le Amministrazioni promotrici hanno ribadito il valore dell’iniziativa: “Il rispetto, l’ascolto e la solidarietà devono essere valori quotidiani. L’unione delle cinque Amministrazioni in un unico percorso rappresenta un segnale di coesione e responsabilità. Solo facendo rete possiamo costruire una comunità capace di prevenire la violenza e promuovere una cultura del rispetto e della parità”.