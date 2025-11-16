 / CRONACA

Donna in difficoltà dentro casa, a Biella scatta l'intervento di soccorso

Donna in difficoltà dentro casa, a Biella scatta l'intervento di soccorso (foto di repertorio)

Intervento di soccorso nella prima serata di oggi, 16 novembre, per una donna trovatasi in difficoltà all'interno del suo alloggio. L'allarme è scattato a Chiavazza, nel comune di Biella. In breve tempo, la residente è stata assistita dal personale sanitario del 118, assieme ai Vigili del Fuoco.

g. c.

