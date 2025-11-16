Auto finisce contro un albero caduto sulla strada, attimi di paura a Mottalciata

Momenti di preoccupazione a Mottalciata per un sinistro stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. L'allarme è scattato intorno alle 5.45 di oggi, 16 novembre.

Stando alle prime ricostruzioni, un mezzo avrebbe terminato la sua corsa contro un albero, presente sulla carreggiata a causa di una caduta. Sembra che il conducente non sia rimasto ferito nell'impatto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cossato per la rimozione della pianta e la messa in sicurezza dell'area interessata. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi di rito.