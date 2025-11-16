Cossato sostituisce i cassonetti condominiali: operazione congiunta fra SEAB, COSRAB e amministrazione

Cossato avvia un importante piano di rinnovo dei cassonetti condominiali per la raccolta del rifiuto indifferenziato. Grazie alla collaborazione tra Comune di Cossato, SEAB Spa e COSRAB, nei prossimi mesi tutti i contenitori dotati di calotta presenti nei condomini cittadini verranno sostituiti con nuovi modelli ad accesso controllato. L’obiettivo è risolvere definitivamente le criticità segnalate negli ultimi anni dagli utenti e superate, finora, con interventi di manutenzione ripetuti.

«Ci è voluto del tempo, ma siamo riusciti a mettere a punto un piano integrale di sostituzione. Si tratta di un investimento significativo, frutto di una sinergia operativa efficace con COSRAB e SEAB», sottolinea il sindaco Enrico Moggio.

Nuove calotte e nuova tessera: come funziona

Il presidente di SEAB Gabriele Bodo spiega che i nuovi cassonetti manterranno le stesse caratteristiche funzionali degli attuali, ma potranno essere utilizzati solo tramite una nuova tessera, distribuita gratuitamente. Per garantire un servizio ordinato, SEAB ha predisposto uno sportello dedicato, attivo dal 17 novembre 2025 a gennaio 2026, presso il Municipio di Cossato, in piazza Angiono 14, ex ufficio URP, al piano terra.

Tutte le utenze condominiali coinvolte riceveranno una comunicazione specifica con le istruzioni per il ritiro e l’utilizzo delle nuove calotte. Una prima informativa è già stata trasmessa agli amministratori di condominio.

La consegna delle nuove tessere avverrà solo su appuntamento.

Per prenotare è necessario accedere alla piattaforma: sportelloseab.it (nessuna app da scaricare, nessuna registrazione richiesta)

In alternativa, per assistenza è disponibile il numero 015 8134073, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30.

Al momento del ritiro, i cittadini dovranno presentarsi con:

- la comunicazione ricevuta,

- un documento d’identità.

Sono ammesse deleghe.

SEAB precisa che senza la nuova tessera non sarà possibile conferire nei nuovi cassonetti.

L’assessore all’Ambiente Carlo Furno Marchese ringrazia COSRAB per l’attenzione dedicata all’investimento e si dice fiducioso che, grazie all’organizzazione messa in campo da SEAB, la distribuzione procederà rapidamente e le nuove calotte saranno pienamente operative senza disagi per gli utenti.