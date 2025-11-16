Calcio, ko di misura per la Biellese: giornata no in Promozione, il Ponderano è un uragano

È la rete di Allasina che condanna la Biellese al 4° ko stagionale in Serie D. Passa di misura, davanti al proprio pubblico, il Saluzzo, ora 4° a 8 distanze dal Vado capolista. Il gruppo allenato da mister Luca Prina resta fermo a 18 punti.

In Eccellenza, non si schiodano dall'ultimo posto la Fulgor Chiavazzese e il Città di Cossato, complice le battute d'arresto con Borgosesia (5-1) e Verbania (2-1). In Promozione il Ceversama resta nei quartieri meno nobili del girone: con l'Union Novara arriva un 2-2 in trasferta.

In Prima Categoria, è sfida a due in vetta tra il Livorno Ferraris Bianzè e la Valle Cervo Andorno, uscita con il massimo della posta in palio nel derby con le Torri Biellesi. Roboante 7 a 1 per il Ponderano con la Valchiusella mentre il Gaglianico rifila un poker senza appelli al Calcio Leinì. Pari e gol (1-1) per la Valle Elvo con l'Ardor San Francesco Corio. In Seconda, invece, si registrano le convincenti prove di Vigliano (3-1 al Virtus Mulino Cerano) e Valdilana Biogliese (2 a 1 con Lumellogno).

Infine, in Terza, giornata ricca di soddisfazioni con i successi di Lessona (1-0 con Strambinese), La Cervo (3-1 con Quincitava) e Pollone (5-3 con Chambave).