Diventare radioamatori a Occhieppo inferiore: l’ARI lancia il corso 2026

L’Associazione Radioamatori Italiani, con sede a Occhieppo Inferiore, organizza anche per il 2026 il corso preparatorio all’esame ministeriale per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore.
Il corso prenderà il via giovedì 4 dicembre, alle 21, presso la sede ARI di Biella, in via Renghi 10 a Occhieppo Inferiore, e avrà cadenza settimanale, ogni giovedì sera.
Il programma seguirà il piano formativo previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dai fondamenti di radiotecnica di base ai concetti più avanzati di radioelettronica, oltre alla normativa relativa al servizio di radioamatore.
Per maggiori informazioni: segretario@aribiella.it