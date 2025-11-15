Serie A bocce, al via il campionato: tre gare posticipate per impegni internazionali

Prenderà il via sabato il campionato di Serie A di bocce, ma con una partenza ridotta: solo due incontri si disputeranno regolarmente, Nus Aosta–Chiavarese Genova e Auxilium Saluzzo Cuneo–Mondovì Cuneo. Gli altri tre match sono infatti stati rinviati a causa degli impegni internazionali di diversi giocatori, impegnati nei Mondiali in Francia e negli Europei ad Asti.

Le gare rinviate sono:

La Perosina – Crc Gaglianico Botalla Formaggi, in programma domenica 14 dicembre

Brb Ivrea – Marenese Treviso, fissata per domenica 23 novembre

Quadrifoglio Udine – Noventa Venezia, riprogrammata per sabato 10 gennaio 2026

Da sabato 22 novembre il calendario tornerà completo: il Crc Gaglianico esordirà al bocciodromo "Città di Biella" contro la Marenese Treviso.

Si qualificano alle fasi finali le prime quattro classificate, con conclusione prevista il 2 e 3 maggio ad Albenga (Savona). L’ultima in graduatoria retrocede.

Le dieci squadre partecipanti e le rose ufficiali

CRC GAGLIANICO BOTALLA FORMAGGI

Beltrami Mauro (B), Bonello Alessio (A), Cibrario Bertolotti Silvano (A), Manolino Davide (A), Orlandi Sandro (B), Pautassi Denis (A), Ponzo Davide (A), Ramasco Gianni (B), Rossetti Fabrizio (A), Ariaudo Simone (A), Negro Luca (A), Sari Davide (A), Pegoraro Stefano (A).

Allenatore: Amerio Piero.

BRB IVREA

Capello Marco (A), Cavagnaro Alberto (A), Deregibus Fabrizio (A), Ferrero Manuele (A), Grattapaglia Luigi (A), Grosso Daniele (A), Graziano Gabriele (A), Nari Simone (A), Golfetto Matteo (B), Soggetti Emanuele (A).

Allenatore: Bellazzini Aldino.

CHIAVARESE

Ballabene Carlo (A), Ballabene Paolo (A), Bresciano Carlo (A), Bruzzone Pasquale Giuseppe (A), Bunino Mauro (A), Cagliero Pier Luigi (A), Carlevano Marco (A), Falconieri Mattia (B), Griva Massimo (A), Rasore Massimo (C), Roggero Mauro (A), Vestoli Gian Luca (D), Zucca Stefano (A), Barbero Enrico (A).

Allenatore: Solari Antonio.

LA PEROSINA

Brero Lorenzo (C), Collet Andrea (A), Data Michele (C), Kozjek Iure (A), Janzic Davor (A), Brnic Leo (A), Mana Matteo (A), Melignano Luca (A), Carrera Paolo (A), Riviera Silvio (B), Feruglio Francesco (A), Longo Alessandro (A), Verganti Diego (B).

Allenatore: Pastre Carlo.

MARENESE

Benedetti Stefano (B), Frare Lino (A), Porello Alessandro (A), Rossi Valter (A), Soligon Ivan (A), Terzariol Giuseppe (C), Zanchetta Mauro (B), Croveri Massimo (A).

Allenatore: Soligon Franco.

MONDOVÌ

Baccino Luca (A), Bruzzone Emanuele (A), Bagnasco Alfredo (B), Carello Mauro Renato (A), Cavallo Giorgio (B), Cavallo Stefano (A), Falcetto Marco (B), Parise Patrick (A), Sciutto Stefano (B), Doria Roberto (A), Pretto Nicholas (A).

Allenatore: Prette Arcangelo.

NOVENTA

Buosi Franco (A), Ormellese Giacomo (A), Ormelese Francesco (A), Ostanello Alessandro (A), Sever Gregor (A), Svara Marko (A), Ungolo Domenico (A), Varetto Domenico (B), Zoia Alex (A), Petric Anze (A), Viscusi Marco (A).

Allenatore: De Toffol Paolo.

NUS

Ducourtil Guido (A), Fasana Andrea (B), Gassino Claudio (A), Gallione Luca (A), Maccabelli Luca (B), Mana Mattia (A), Rossatto Dario (A), Scassa Luca (A), Licata Luca (A), Picasso Gabriele (A).

Allenatore: Biscardi Pietro.

QUADRIFOGLIO

Casarsa Roberto (C), Cumero Davide (A), Di Fant Dino (A), Banelli Giuliano (C), Mezzarobba Marco (B), Muzzatti Davide (B), Monaco Pierino (A), Rosati Mattia (C), Zambon Denis (A), Ziraldo Marco (A), Ziraldo Nicola (A), Ziraldo Simone (B).

Allenatore: Ziraldo Gianluigi.

AUXILIUM SALUZZO

Artioli Mario (A), Collet Vanni (B), Mana Simone (A), Buniva Nicolò (B), Costa Francesco (B), Migliore Stefano (A), Castellino Loris (A), Salusso Corrado (A), Parena Gabriele (A), Barale Carlo (B), Barale Alberto (B).

Allenatore: Paolo Costa.