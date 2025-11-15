Sandigliano, scontro tra due auto nella notte: un giovane è in ospedale

Intorno alla mezzanotte fra venerdì e sabato, due veicoli si sono scontrati a Sandigliano. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il sinistro sarebbe avvenuto a causa del mancato rispetto di uno stop. A bordo di una delle vetture si trovava un uomo del ‘48, residente a Valdengo, in compagnia della moglie.

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo alla guida avrebbe verosimilmente superato l’incrocio senza fermarsi, andando a impattare contro un’altra auto condotta da un giovane del 2004, residente a Roppolo. Quest’ultimo è stato trasportato dal 118 in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, compreso un palo della luce coinvolto nell’impatto. A seguire, una squadra dell’Enel ha effettuato ulteriori operazioni di ripristino. I veicoli danneggiati sono stati recuperati dal carroattrezzi.

Accertamenti in corso per definire con precisione la dinamica dell’incidente.