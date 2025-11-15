Biella, Giornata Mondiale del Diabete: oggi controlli gratuiti fino alle 18

Si celebra oggi, sabato 15 novembre, la Giornata Mondiale del Diabete, un appuntamento che ogni anno richiama l’attenzione sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sulla gestione di una malattia che, solo in Piemonte, interessa oltre 300.000 persone. L’edizione 2025 è dedicata al tema “Diabete e benessere”, con l’obiettivo di ribadire l’importanza del controllo glicemico e del benessere fisico, mentale e sociale delle persone con diabete.

Che cos’è il diabete e perché è importante prevenirlo

Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da livelli elevati di glucosio nel sangue, causati da un deficit di produzione o utilizzo dell’insulina. Senza un adeguato controllo può provocare complicanze che interessano cuore, occhi, reni, sistema nervoso e aumentano il rischio di infezioni, tumori e disturbi cognitivi.

Il diabete di tipo 2, la forma più diffusa, è strettamente legato allo stile di vita. Tra i principali fattori di rischio figurano sovrappeso, sedentarietà, alimentazione ricca di zuccheri e grassi, scarso riposo, ipertensione, alterazioni lipidiche e familiarità.

La prevenzione passa da scelte quotidiane: dieta equilibrata, attività fisica regolare, sonno adeguato, riduzione dello stress, stop al fumo e controlli periodici, soprattutto per chi ha fattori di rischio. Individuare precocemente la malattia è essenziale per ridurre complicanze e migliorare la qualità della vita.

Oggi a Biella: controlli gratuiti al Centro Commerciale “I Giardini”

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, oggi fino alle ore 18 presso il Centro Commerciale I Giardini di Biella sarà possibile effettuare:

- misurazione gratuita della glicemia,

- controllo della pressione arteriosa,

- calcolo del Diabetes Risk Score tramite questionario.

Si tratta di esami semplici e non invasivi, utili per identificare precocemente eventuali fattori di rischio. I controlli saranno eseguiti da medici, infermieri, operatori e volontari FAND abilitati. Al termine verrà rilasciata una scheda con tutti i valori rilevati, da consegnare al proprio medico curante.

L’iniziativa è promossa da ASL BI – SSD Diabetologia, in collaborazione con i Lions Club di Biella, il Leo Club e FAND – Associazione Italiana Diabetici Biella ODV.

Durante la giornata verrà presentata anche la raccolta fondi per l’acquisto di un retinografo destinato alla SSD Diabetologia ed Endocrinologia dell’ASL BI. Sarà inoltre possibile effettuare il tesseramento FAND 2026.

Per informazioni: FAND Biella ODV, tel. 392 4075236.