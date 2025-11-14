Scuola Pallavolo Biellese, trasferta tosta per la prima squadra

Tante partite nel programma del weekend della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Trasferta davvero impegnativa per la prima squadra: la Ilario Ormezzano Sai SPB sfiderà la capolista Val Chisone (prima, imbattuta e a punteggio pieno nel girone regionale di Serie C). Si gioca sabato sera alle 20.30 a Pinerolo. In Serie D la M-AppHotel SPB è invece di scena al blasonato PalaIgor, alle 18 contro il Volley Novara.

A presentare il match della prima squadra è il vice-allenatore Simone Nicolo: “Sabato ci aspetta una partita molto impegnativa: giochiamo in casa della prima della classe, una squadra solida che nelle cinque partite iniziali ha lasciato alle avversarie solo due set. Siamo consapevoli del livello che andremo ad affrontare, ma anche del nostro percorso di crescita. L’ultima vittoria non è stata affatto semplice: l’abbiamo ottenuta contro una squadra che – nonostante la posizione di classifica – ha giocato con grande intensità e senza mai mollare, dal primo all’ultimo pallone. Questo ci ha permesso di capire alcuni aspetti importanti del nostro gioco e di individuare spunti su cui abbiamo insistito in settimana. Cresciamo di giorno in giorno, ora stiamo cercando di consolidare quanto fatto finora, mantenendo alta la nostra voglia di migliorare. A Pinerolo dovremo lottare per tutto il match, per vendere cara la pelle”.

Aggiunge il centrale Riccardo Graziano: “Ci aspetta una partita difficile, in trasferta e contro una squadra che finora ha sempre conquistato i tre punti. La vittoria casalinga con Parella però ci ha dato fiducia ed energia. La nostra stagione sta proseguendo in linea con le aspettative: a differenza di tante altre realtà del girone, siamo un gruppo completamente nuovo e stiamo ancora cercando i giusti equilibri. In palestra lavoriamo duramente e con grande determinazione, l’obiettivo è rimanere su questo percorso di crescita. Scenderemo in campo concentrati e consapevoli del nostro valore, carichi e pronti a lottare su ogni scambio”.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 15/11, ore 20.30. Palasport di Pinerolo (TO)

Poliedra Sanità Val Chisone – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB

Serie D

Sabato 15/11, ore 18. PalaIgor di Novara

Volley Novara – M-APPHOTEL SPB

Under19

Domenica 16/11, ore 17. PalaRaccagni di Domodossola (VB)

2mila8 Volley Domodossola – OFFICINA POZZO SPB

Under17

Domenica 16/11, ore 10. PalaPajetta di Biella

ENERCOM SPB – GSO Varallo Pombia

Under15

Sabato 15/11, ore 17. Palestra comunale di Alice Castello (VC)

Pallavolo Santhià Stamperia Alicese – AM IMPIANTI SPB