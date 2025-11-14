Salussola: gli Alpini regalano una castagnata a scuola tra canti e giochi FOTO

Giovedì pomeriggio, 13 novembre, a Salussola si è svolta una speciale castagnata organizzata dagli Alpini del paese per tutti gli studenti delle scuole locali: dalla materna alle elementari fino alle medie.

I bambini hanno avuto l’occasione di cantare canzoni alpine in gruppo, creando un momento di condivisione e allegria. Dopo i canti, spazio al gioco e alla condivisione delle castagne, unendo tutti gli studenti in un clima festoso e comunitario.

“È stato un bel momento”, ha commentato il sindaco Manuela Chioda, sottolineando l’importanza di iniziative che coinvolgono le nuove generazioni e rafforzano il senso di comunità.