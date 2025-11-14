Biella, XXIV Settimana della Cultura d'Impresa: eventi, visite e mostre in provincia

Prende il via domani la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa, l’iniziativa nazionale promossa da Confindustria e Museimpresa che fino al 28 novembre proporrà oltre 100 appuntamenti in tutta Italia. Il focus dell’edizione 2025, “Raccontare l’intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse”, mette al centro il ruolo delle imprese come luoghi di innovazione, memoria e visione per il futuro del Paese.

Anche il Biellese partecipa con un palinsesto ricco di incontri, visite guidate e iniziative culturali.

Tra gli appuntamenti in calendario:

Casa Zegna – Heritage Day (Valdilana)

Domenica 16 novembre – visite alle 11.30, 12.30, 14.30, 15.30 e 16.00.

L’archivio storico apre i suoi campionari, mostrando come il patrimonio tessile continui a ispirare creatività e innovazione. Il ricavato sostiene i progetti educativi della Fondazione Zegna.

Fondazione FILA Museum – Inaugurazione del FILA Brand Experience Center (Biella)

14 e 15 novembre, dalle 10 alle 16.

Uno spazio immersivo nella storica sede biellese del brand, tra capi iconici, pubblicità, tennis e sport. Dal 17 novembre le visite proseguono su prenotazione.

Fratelli Piacenza – “Trame di impresa” (Pollone)

19 novembre, ore 9-11.

Visita all’archivio aziendale e workshop creativo dedicato agli studenti del corso TAM per interpretare il tema dell’intraprendenza.

I.I.S. Eugenio Bona – “Data for future” (Biella)

20 novembre, ore 12-14.

Laboratorio sull’analisi dei dati economici e industriali del territorio, realizzato con Cascina Oremo e il vicepresidente dei Giovani Industriali del Piemonte, Stefano Sanna.

Lanificio Maurizio Sella – Mostra “CARTA. La forza espressiva della Paper Art” (Biella)

Dal 16 al 22 novembre, ore 10.15-11.15.

Una mostra dedicata alla scultura contemporanea in carta e legno, prodotta da Fondazione Sella e curata da Dina Pierallini ed Elena Bermond des Ambrois, in collaborazione con importanti istituzioni artistiche.