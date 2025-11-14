Biella, XXIV Settimana della Cultura d'Impresa: eventi, visite e mostre in provincia

Prende il via domani la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa, l’iniziativa nazionale promossa da Confindustria e Museimpresa che fino al 28 novembre proporrà oltre 100 appuntamenti in tutta Italia. Il focus dell’edizione 2025, “Raccontare l’intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse”, mette al centro il ruolo delle imprese come luoghi di innovazione, memoria e visione per il futuro del Paese.
Anche il Biellese partecipa con un palinsesto ricco di incontri, visite guidate e iniziative culturali.
Tra gli appuntamenti in calendario:
Casa Zegna – Heritage Day (Valdilana)
Domenica 16 novembre – visite alle 11.30, 12.30, 14.30, 15.30 e 16.00.
L’archivio storico apre i suoi campionari, mostrando come il patrimonio tessile continui a ispirare creatività e innovazione. Il ricavato sostiene i progetti educativi della Fondazione Zegna.
Fondazione FILA Museum – Inaugurazione del FILA Brand Experience Center (Biella)
14 e 15 novembre, dalle 10 alle 16.
Uno spazio immersivo nella storica sede biellese del brand, tra capi iconici, pubblicità, tennis e sport. Dal 17 novembre le visite proseguono su prenotazione.
Fratelli Piacenza – “Trame di impresa” (Pollone)
19 novembre, ore 9-11.
Visita all’archivio aziendale e workshop creativo dedicato agli studenti del corso TAM per interpretare il tema dell’intraprendenza.
I.I.S. Eugenio Bona – “Data for future” (Biella)
20 novembre, ore 12-14.
Laboratorio sull’analisi dei dati economici e industriali del territorio, realizzato con Cascina Oremo e il vicepresidente dei Giovani Industriali del Piemonte, Stefano Sanna.
Lanificio Maurizio Sella – Mostra “CARTA. La forza espressiva della Paper Art” (Biella)
Dal 16 al 22 novembre, ore 10.15-11.15.
Una mostra dedicata alla scultura contemporanea in carta e legno, prodotta da Fondazione Sella e curata da Dina Pierallini ed Elena Bermond des Ambrois, in collaborazione con importanti istituzioni artistiche.