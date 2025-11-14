Lessona, al via la rassegna “In teatro si fa cultura”

Prende il via la 4ª Rassegna “In teatro si fa cultura” organizzata dalla Filodrammatica Lessonese APS al Cine Teatro Italia di Lessona.
Il primo appuntamento è in programma sabato 15 novembre alle ore 21 con la pièce teatrale “Trois Femmes”, opera ambientata in Francia e scritta dal biellese Davide Amisano, che ne firma anche la regia.
Sul palco si alterneranno Annalisa Zini (Lizette), Barbara Ricono Verna (Bebè) e Luisella Giletti (Lulù).
L’ingresso è libero.
L’iniziativa si svolge con il contributo e il patrocinio del Comune di Lessona, nell’ambito del Bando Eventi sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.