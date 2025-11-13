 / Valle Elvo

Occhieppo Inferiore, lavori in piazza San Giovanni: da lunedì 17 cambia la viabilità FOTO

L'amministrazione ha disposto la chiusura della piazza fino al termine del lavori

Proseguono i lavori di riqualificazione in piazza San Giovanni a Occhieppo Inferiore, avviati lo scorso ottobre. Una prima tranche ha  interessato i sottoservizi. Cordar, con la ditta incaricata, ha provveduto alla sostituzione di gran parte delle condotte dell’acquedotto pubblico, mentre in parallelo sono stati completati anche gli interventi della società della fibra ottica, che ha terminato la posa dei cavi e la messa a terra dell’infrastruttura.

Ora i lavori entrano nella fase successiva, quella dedicata alla riqualificazione della piazza, con l’obiettivo, se i tempi lo consentiranno, di concludere entro le festività natalizie. Per consentire un avanzamento più rapido del cantiere, da lunedì 17 novembre la piazza verrà però chiusa temporaneamente al traffico.

Durante il periodo via Poma sarà percorribile a doppio senso di marcia e per agevolare la circolazione e garantire la sicurezza, la Polizia Locale installerà un impianto semaforico temporaneo all’incrocio con via Martiri. "Chiediamo un po’ di pazienza ai cittadini – spiega la sindaca Monica Mosca –. Cercheremo di procedere il più rapidamente possibile, per restituire una piazza rinnovata e ridurre al minimo i disagi. È un piccolo sacrificio per un risultato importante per tutta la comunità".

