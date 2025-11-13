Oltre 4,7 milioni di euro per le Unioni dei Comuni. Chiorino e Zappalà: “Risorse per garantire servizi essenziali”

L'assessore regionale Elena Chiorino e il consigliere regionale Davide Zappalà, entrambi di Fratelli d’Italia, commentano l’approvazione da parte della Giunta dei criteri per l’assegnazione dei contributi 2025 alle Unioni di Comuni piemontesi, per un totale di oltre 4,7 milioni di euro.

“Questo intervento – sottolineano – rafforza la collaborazione tra gli enti locali e consente ai piccoli Comuni di garantire ai cittadini servizi essenziali, mantenendo viva la presenza delle istituzioni anche nei territori più periferici e montani. È una misura che dà ossigeno alle amministrazioni e risposte concrete”.

Il bando per la presentazione delle domande sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito della Regione Piemonte. “Per le Unioni dei Comuni in provincia di Biella – aggiungono Chiorino e Zappalà – queste risorse rappresentano un sostegno reale: tante realtà potranno migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi, con benefici diretti per i cittadini.”