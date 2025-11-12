Dolore nel Biellese, Maurizio Quaglino è mancato a 63 anni

Lutto nel Biellese per la morte di Maurizio Quaglino, mancato nelle scorse ore all'affetto dei suoi cari. Aveva 63 anni. A piangerne la scomparsa i familiari, assieme ai parenti e agli amici tutti. Come riportato dalle Onoranze Funebri Destefanis, l'ultimo addio avrà luogo domani, alle 16, al cimitero di Mongrando Ceresane.