Dolore nel Biellese, Maurizio Quaglino è mancato a 63 anni

Lutto nel Biellese per la morte di Maurizio Quaglino, mancato nelle scorse ore all'affetto dei suoi cari. Aveva 63 anni. A piangerne la scomparsa i familiari, assieme ai parenti e agli amici tutti. Come riportato dalle Onoranze Funebri Destefanis, l'ultimo addio avrà luogo domani, alle 16, al cimitero di Mongrando Ceresane.
In Breve
mercoledì 12 novembre
martedì 11 novembre
lunedì 10 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Club OLTRE, inaugurata la quinta edizione dell'iniziativa con Claudio Cerasa FOTO
E' stato Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, l'ospite d'onore dell'inaugurazione, nei giorni...