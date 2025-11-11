Biella, giovane trovato ferito ai piedi di una palazzina: è grave in ospedale

Sarebbe in condizioni gravi il giovane che, stando alle prime informazioni raccolte, è stato trovato ai piedi di una palazzina di Biella. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 11 novembre.

Sul posto, oltre agli agenti di Polizia, era presente anche il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure all'uomo, poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe rimasto ferito dopo una caduta dal terzo piano di un edificio. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso i dovuti accertamenti.