A Miagliano arriva il camper ASL attrezzato ad ambulatorio mobile in Piazza Martiri

Grazie all’adesione del Comune di Miagliano al progetto di medicina di prossimità (nato in collaborazione tra Regione Piemonte, ASL Biella e INMP) giovedì prossimo, 13 novembre, sarà operativo un camper attrezzato ad Ambulatorio mobile presso la piazza Martiri della Libertà (piazzale Comune).
Il servizio, attivo dalle 10 alle 16 e coordinato dall'Infermiere Famiglia e Comunità (IFeC), sarà fruibile per i cittadini per le seguenti attività:
- Rilevazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno
- Informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso
- Sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale
- Promozione di corretti stili di vita
- Prevenzione degli incidenti domestici
- Screening per la prevenzione delle epatopatie attraverso elastografia epatica
- Educazione sanitaria al paziente e al caregiver
- Supporto all’autogestione della terapia farmacologica
- Informazioni sul Fascicolo Sanitario Elettronico