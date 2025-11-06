Bocce, al via il campionato Alto Piemonte: sfide anche a Biella e Mongrando

Domenica si gioca il campionato Alto Piemonte di bocce a coppie riservato alla categoria C. E' il primo titolo in palio della stagione sportiva 2025/26. La gara è riservata ai tesserati di Biella, Domodossola, Novara e Vercelli. Organizza la Jolly Club. Le partite inizieranno alle 8.30 nei bocciodromi coperti di Buronzo, Biella e Mongrando. La gara poi terminerà in serata a Buronzo. Sono 45 le coppie iscritte.
