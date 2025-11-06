La panissa di Salussola a Isnello per “I Sapori d’Autunno”

Tra i venti Caduti dell’eccidio di Salussola, avvenuto il 9 marzo 1945, c’era anche Giovanni Ortoleva, giovane originario di Isnello, in provincia di Palermo.

Nel corso degli anni, il legame tra il Comune biellese e quello siciliano si è progressivamente consolidato, fino a sfociare in un gemellaggio simbolico che unisce idealmente le due comunità nel segno della memoria e dell’amicizia.

Un rapporto che continua ancora oggi e che, in questi giorni, sarà rinnovato dal viaggio di una delegazione salussolese composta da rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco, in occasione della sagra “I Sapori d’Autunno” che si terrà proprio a Isnello.

“Da anni manteniamo i rapporti – spiega il sindaco Manuela Chioda che sarà tra i componenti della delegazione –. Loro vengono spesso a trovarci: anche il sindaco Marcello Catanzaro è stato nostro ospite ancora il 9 marzo 2025 in occasione della commemorazione dell' eccidio di Salussola. È da tempo che dicevamo di voler ricambiare la visita, e finalmente questo fine settimana andremo da loro per partecipare alla fiera. Porteremo con noi il nostro piatto tipico, la panissa. Siamo molto emozionati: sarà una bellissima esperienza per suggellare il legame e far conoscere le nostre tradizioni a chilometri di distanza.”