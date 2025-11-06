Cambia la denominazione, da OPEB a FORMEDIL Biella Formazione e Sicurezza

Il presidente Patrick Forgnone ed il vicepresidente Davide Trombino comunicano la variazione ufficiale della denominazione del nostro Organismo in FORMEDIL BIELLA Formazione e Sicurezza.

La trasformazione, approvata con Accordo Parti Sociali OO.SS Ass. Datoriali e Sindacali già positivamente esplicitata in sede di Consiglio di Amministrazione di OPEB , rientra nel processo di armonizzazione promosso dal Formedil Italia volto a rafforzare l’identità unitaria del sistema formativo dell’edilizia su scala nazionale segnando un momento importante per il panorama formativo biellese L’inserimento della dicitura “Formedil” nella denominazione degli enti territoriali mira a consolidare il riconoscimento istituzionale e a favorire una maggiore coerenza comunicativa.

“Il passaggio da OPEB a FORMEDIL BIELLA rappresenta un’evoluzione naturale del nostro percorso,” ha dichiarato il presidente Geom Patrick Forgnone “Siamo fortemente motivati nel seguire una omogeneizzazione che ripercorre, come avvenuto in passato con la denominazione Ente Scuola, un riconoscimento Nazionale e Territoriale su Formazione e Sicurezza che resta il nostro primario impegno, offrire “Formazione” qualificata connessa alle esigenze del settore edile del territorio e Sicurezza nei cantieri con l’apporto del Tecnico e degli RLST L’ente continuerà a operare con la stessa struttura organizzativa e garantendo servizi formativi rivolti ad imprese e lavoratori .

I corsi, le attività e i progetti già avviati proseguiranno senza interruzioni, mentre i canali ufficiali – sito web, indirizzi email e materiali informativi – saranno progressivamente aggiornati per riflettere la nuova denominazione. “Confermiamo il ruolo centrale dell’ente nella promozione della cultura della sicurezza, della formazione “ conclude il vicepresidente.