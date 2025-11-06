In bici sull'Himalaya, i biellesi conquistano Thorang-La Pass: "Obiettivo raggiunto, ora il rientro" FOTO

Dopo giorni di pedalate tra pioggia, neve e dislivelli impegnativi, il biellese Maurizio Maffeo e i suoi compagni di viaggio – Giampaolo Polto, Roberto Rosetta e Stefano Ottino – hanno raggiunto il Thorang-La Pass, a quota 5.416 metri, punto più alto del loro tour in mountain bike intorno al massiccio dell’Annapurna, in Nepal.

«Sembrava che tutto girasse contro di noi – racconta Maffeo – e poi alla fine abbiamo imbroccato la giornata perfetta. In sette ore siamo saliti al Thorang e siamo rientrati a quota 4200, dove avevamo lasciato le biciclette. Domani cominceremo la discesa verso Pokhara e successivamente Kathmandu. Abbiamo raggiunto l’obiettivo, d’ora in poi andiamo via in scioltezza».

L’impresa segna il culmine di un viaggio iniziato il 27 ottobre, partito da Kathmandu e proseguito attraverso valli, villaggi e sentieri d’alta quota. Dopo la tappa a Manang, a 3.300 metri, il gruppo ha dovuto affrontare condizioni meteo difficili e neve fresca in quota, che avevano messo in dubbio la possibilità di completare la salita.

Nonostante tutto, la spedizione biellese è riuscita a portare a termine il proprio obiettivo, completando uno dei percorsi più suggestivi e impegnativi dell’Himalaya. Nei prossimi giorni Maffeo e i suoi compagni affronteranno la discesa verso Pokhara, prima del rientro a Kathmandu e in Italia.