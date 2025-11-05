Occhieppo Inferiore celebra la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate FOTO

Lunedì 3 novembre alle 19 l’Amministrazione comunale di Occhieppo Inferiore, insieme al Gruppo Alpini, ha celebrato la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia presso il monumento ai Caduti del cimitero comunale.

L’iniziativa, accompagnata dalle note dell’Inno d’Italia, dal Silenzio e dalla Canzone del Piave, ha voluto ricordare i valori di sacrificio e patriottismo che hanno segnato la storia del Paese.

Nel suo intervento, la sindaca Monica Mosca ha sottolineato l’impresa eroica dei soldati della Prima guerra mondiale, in particolare di coloro che combatterono sul fronte orientale, animati “da un sano patriottismo, dall’amore immenso per l’Italia e dallo spirito di sacrificio per un obiettivo comune: l’Italia unita”.

La sindaca ha poi ricordato il ruolo delle Forze Armate di oggi, che continuano a distinguersi “per impegno e solidarietà, intervenendo anche in teatri di guerra, in un contesto geopolitico in cui purtroppo la pace è spesso assente”.

A chiudere la cerimonia è stato il capogruppo degli Alpini, Federico Mosca, che ha dato lettura del messaggio ufficiale del Presidente nazionale dell’ANA.