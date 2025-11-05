Al “Galileo” di Biella arriva “Il divanetto del Gali”: il podcast live del venerdì sera VIDEO

Attenzione attenzione, grande novità in arrivo al Galileo di Biella: venerdì 7 novembre partirà “Il divanetto del Gali”, un podcast live che si terrà ogni venerdì sera, dalle 22:30 fino a mezzanotte circa, direttamente all’interno del locale biellese, durante il normale orario di apertura.

“È un podcast che avviene con il pubblico, con la gente davanti che potrà interagire – spiega Alessandro Tropeano –. Ci sarà anche un momento in cui il pubblico potrà fare domande all’ospite. Sarà un podcast brillante, frizzante ma anche serio: andremo a snocciolare le varie tematiche legate all’ospite di volta in volta, cercando di conoscerlo anche nella sua vita privata e nelle curiosità che le persone magari non conoscono”.

Tropeano anticipa che, di puntata in puntata, interverranno ospiti biellesi “popolari sui social” o figure che si sono distinte “per capacità artistiche o sportive, anche a livello nazionale”.

La prima puntata, in programma proprio venerdì 7 novembre, avrà come ospite la squadra del Biella Rugby, reduce dalla storica promozione in Serie A Elite, la massima lega del rugby italiano.

“Saranno presenti rappresentanti della squadra e della società – spiega ancora Tropeano –. Racconteranno da dove sono partiti, come hanno fatto ad arrivare in Serie A Elite e i progressi ottenuti negli anni. Naturalmente parleremo anche del campionato in corso, visto che io sono la voce ufficiale al campo del rugby, a ogni partita in casa e avremo al microfono anche un rappresentate degli Old”.

Gli appuntamenti successivi vedranno protagonisti: Elisa Scarlatta, ciclista e influencer originaria di Valdengo; Emily Angelillo, direttrice artistica della scuola di danza Dance4 di Biella ballerina con varie esperienze televisive; Doctor Zot (Massimo Bocchio Chiavetto), dj e produttore di hardstyle di fama internazionale, presente nei più importanti festival del mondo.

Durante ogni serata, il pubblico potrà partecipare liberamente, assistere dal vivo, seguire il podcast sui monitor del locale o ascoltarlo attraverso l’impianto audio.

Le puntate saranno poi disponibili dal giorno successivo su tutte le principali piattaforme multimediali.

“Durante le interviste ci saranno anche dei piccoli giochi – conclude Tropeano – e gli ospiti potranno assaggiare i drink del Galileo. Insomma, ci saranno anche momenti molto leggeri e divertenti”.