05 novembre 2025

Dal Nord Ovest - Scontro auto-moto, centauro di 17 anni gravissimo al Cto

Dal Nord Ovest - Scontro auto-moto, centauro di 17 anni gravissimo al Cto (foto di repertorio)

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 4 novembre, intorno alle 16.30 in via Pietro Cossa, angolo via Carrera, a Torino, per un  incidente stradale che ha coinvolto una moto e un'auto. 

Il motociclista, 17 anni, è rimasto ferito in modo grave. L'equipe dell'ambulanza che lo ha soccorso lo ha trasportato all'ospedale Cto in codice rosso.

Il giovane ora è intubato, ha riportato un trauma facciale e trauma cranico, per il quale è stato operato nelle scorse ore: la prognosi è riservata.

Dalla redazione di Torino

