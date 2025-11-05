Ancora incidenti nel Biellese: scontro tra mezzi a Salussola, a Verrone un'auto finisce fuori strada

Incidente stradale autonomo nel comune di Verrone dove, intorno alle 3 di oggi, 5 novembre, un'auto è finita fuori dalla sede stradale.
Alla guida una donna di 37 anni (residente fuori regione) che, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe rifiutata di sottoporsi all'alcol-test. Ora, con ogni probabilità, verrà deferita. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.
Qualche ora prima, invece, tra i comuni di Salussola e Cerrione, si sarebbe verificato uno scontro tra due auto. Presenti, oltre agli agenti della Polizia, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti.