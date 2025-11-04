4 Novembre a Mongrando, omaggio ai Caduti: stasera consegna di copia della Costituzione ai 18enni FOTO

Buona partecipazione a Mongrando per la cerimonia del 4 Novembre, Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale. Presente, oltre a cittadini, alunni e associazioni, anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Teagno che ha reso onore ai Caduti e deposto le corone d'alloro nei monumenti posti nelle frazioni di Ceresane e Curanuova insieme al cimitero di San Lorenzo.

Inoltre, questa sera, nei locali del salone adiacente la Biblioteca Comunale, il Comune incontrerà i neodiciottenni residenti in paese per consegnare loro copia della Costituzione Italiana. Sarà presente anche la consigliera regionale Elena Rocchi.