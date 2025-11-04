Amron Team: Daniele Coda Caseia al traguardo del Vertical Tube di Villeneuve FOTO

Si è svolta ieri a Villeneuve (AO) la durissima prova del Vertical Tube, una competizione estrema che ha messo alla prova gambe e fiato degli atleti lungo un tracciato di 1,9 km di salita e 650 metri di dislivello positivo.

Al via 265 concorrenti, tutti di altissimo livello, che si sono sfidati su uno dei percorsi vertical più impegnativi del panorama nazionale. Tra loro anche il biellese Daniele Coda Caseia, che ha conquistato un onorabile 94° posto assoluto, risultato di rilievo in una gara notoriamente poco adatta alle sue caratteristiche.

Un’altra prova di determinazione per l’atleta, che guarda già al prossimo appuntamento: lo Ysangarda Trail, in programma domenica 9 novembre.