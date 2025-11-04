Ricky Valloni trionfa al 3° Memorial “Ginfri” Condello: il biliardo biellese celebra il suo campione FOTO

Il 3° Memorial Gianfranco Condello “Ginfri” si è concluso con una finale intensa e partecipata, celebrando il biliardo di alto livello, ma soprattutto il ricordo affettuoso di un campione che ha segnato la storia sportiva del Biellese e del Piemonte.

Un appuntamento di grande emozione, dedicato a Gianfranco Condello, figura indimenticabile e punto di riferimento per generazioni di appassionati, la cui eredità di passione e valori continua a unire la comunità del biliardo italiano.

I protagonisti della finale

Sul gradino più alto del podio si è imposto Ricky Valloni, autore di una prestazione di grande classe e determinazione.

Secondo posto per Stefano Della Torre, che ha lottato fino all’ultimo tiro, rendendo la sfida avvincente.

Al terzo posto Gianbattista Bonfico, capace di mantenere concentrazione e qualità per tutta la competizione, mentre un dignitosissimo quarto posto è andato a Vittorio Scarpato.

Un ringraziamento speciale va agli arbitri Mario Busca, Giovanni Caruso, Onofrio Lamesta, Francesco De Rosa, Roberto Gangemi ed al direttore di gara Paolo Clarichetti, che con professionalità e attenzione hanno reso possibile una finale così avvincente.

Non dimentichiamo, inoltre, la titolare del CSB Daniela Gibello, che ha reso possibile questo evento.



Infine, un sentito grazie va anche a tutti gli atleti che si sono sfidati e al pubblico numeroso che, con la propria presenza, ha reso omaggio al grande Condello, trasformando la gara in una vera festa di sport e memoria.​

Il Memorial Condello ha dimostrato ancora una volta che la passione per il biliardo sa unire generazioni diverse e mantiene vivo il ricordo di chi ha fatto la storia della stecca in Italia.

Rimane ancora aperta la possibilità di estrazione della Stecca Casini, fino ad esaurimento dei numeri disponibili!!

Passate in sala in via Vignetto 15, Biella, per partecipare all’estrazione!