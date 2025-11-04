Cossato, tetto in fiamme nella notte a Lorazzo

Si sono concluse alle prime luci dell'alba le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei Vigili del Fuoco che, dalle 22.40 di ieri, 3 novembre, sono stati impegnati in un furioso incendio che ha investito il tetto di un'abitazione. L'allarme è scattato a Lorazzo, nel comune di Cossato.

In campo ben 4 mezzi, tra cui l'autobotte, con le squadre di Biella e Cossato pronte a circoscrivere e contenere le fiamme nelle operazioni di spegnimento. Negli stessi istanti sono stati evacuati i residenti della zona che hanno assistiti impotenti alla terribile scena.

Alla fine, sembra che siano stati dichiarati inagibili due appartamenti ma non si sono registrati feriti. Sono ora in corso gli accertamenti di rito per stabilire le cause del rogo ma non si esclude che abbia avuto origine dalla canna fumaria.