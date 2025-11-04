Cerrione, chiesetta di San Grato sfregiata dai vandali: svastiche e scritte omofobe sui muri

Ignobile gesto nel comune di Cerrione. Lo scorso 20 ottobre la chiesetta di San Grato, situata alle porte del Parco della Bessa, è stata sfregiata dai vandali con numerose svastiche e scritte omofobe comparse sui muri e sulla facciata dell'edificio sacro.

Del fatto sono state informate le forze dell'ordine che ora stanno indagando per dare un volto ai presunti responsabili. In attesa dell'esito degli accertamenti, è stata sporta denuncia contro ignoti.

L'episodio ha destato parecchia indignazione all'interno della comunità di Cerrione, come confermato dal vicesindaco Anna Maria Zerbola: “Con il primo cittadino e l'intera amministrazione comunale siamo rimasti profondamente colpiti. Ad oggi, non sappiamo davvero capire le ragioni che stanno dietro a questo grave gesto”.