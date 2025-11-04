 / CRONACA

Cerrione, chiesetta di San Grato sfregiata dai vandali: svastiche e scritte omofobe sui muri

Del fatto sono state informate le forze dell'ordine che ora stanno indagando per dare un volto ai presunti responsabili.

Ignobile gesto nel comune di Cerrione. Lo scorso 20 ottobre la chiesetta di San Grato, situata alle porte del Parco della Bessa, è stata sfregiata dai vandali con numerose svastiche e scritte omofobe comparse sui muri e sulla facciata dell'edificio sacro.

Del fatto sono state informate le forze dell'ordine che ora stanno indagando per dare un volto ai presunti responsabili. In attesa dell'esito degli accertamenti, è stata sporta denuncia contro ignoti.

L'episodio ha destato parecchia indignazione all'interno della comunità di Cerrione, come confermato dal vicesindaco Anna Maria Zerbola: “Con il primo cittadino e l'intera amministrazione comunale siamo rimasti profondamente colpiti. Ad oggi, non sappiamo davvero capire le ragioni che stanno dietro a questo grave gesto”.

