Cerrione finisce in tv, via le svastiche dalla chiesetta a colpi di street art

Ha suscitato forti polemiche e profonda indignazione l'atto vandalico registrato nel comune di Cerrione, dove lo scorso 20 ottobre la chiesetta di San Grato, situata alle porte del Parco della Bessa, è stata sfregiata con numerose svastiche e scritte omofobe, comparse sui muri e sulla facciata dell'edificio sacro.

Il grave episodio è poi finito nei giorni scorsi in prima serata, su Rai 3, nel corso della puntata di Splendida Cornice, il programma televisivo condotto da Geppi Cucciari. Ad apparire in video il parroco del paese, don Paolo Loro Milan, affiancato da Cibo, pseudonimo di Pier Paolo Spinazzè, artista di street art, autore di numerosi murales che hanno l'obiettivo di coprire e cancellare i simboli di odio.

Così, in diretta televisiva, ha nascoste le svastiche dipingendoci sopra pani e pesci sulle due ante della cancellata della chiesetta. “È stato un bel gesto – spiega il sacerdote – e ringrazio l'artista, assieme al programma. Nelle prossime settimane verranno riabbelite le parti ancora imbrattate da quelle scritte con l'augurio che simili comportamenti non si verifichino più”.