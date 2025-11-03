 / Valle Elvo

Sala, approvato il progetto di riqualificazione dell’area del Laghetto Lissello

Un nuovo polo eco-culturale e ricreativo immerso nella natura

La Giunta Massera di Sala ha approvato la proposta progettuale per la “Riqualificazione dell’area del Laghetto Lissello e della sua struttura in disuso”. Obiettivo è, come si legge nel documento: "Trasformarla in un polo eco-culturale e ricreativo pienamente accessibile e immerso nella natura"

L’iniziativa rientra nel progetto regionale “Metti in Comune l’inclusione – Interventi per un turismo accessibile in Piemonte”, finanziato attraverso il Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità 2024, promosso dalla Regione Piemonte (DGR n. 18-1433 del 28/07/2025 e DD 1262/A2204A/2025).

Il progetto prevede un investimento complessivo di 120.000. La Giunta ha inoltre deliberato la immediata eseguibilità dell’atto, per consentire la presentazione della domanda di finanziamento alla Regione Piemonte entro i termini previsti dal bando.

s.zo.

