Pollone, al via il post scuola gratuito fino a dicembre

Novità nelle scuole di Pollone. La Giunta comunale attraverso una delibera ha approvato l’istituzione, in via sperimentale, del servizio di post scuola rivolto agli alunni della scuola primaria non a tempo pieno.

Il servizio sarà attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalla fine delle lezioni fino alle 16:30, e, state in carattere sperimentale, sarà gratuito fino al 31 dicembre 2025.

L’iniziativa nasce per venire incontro alle esigenze delle famiglie che hanno difficoltà a conciliare gli orari di lavoro con quelli scolastici, offrendo un momento di accoglienza e custodia pomeridiana, come si legge nella delibera: "Consentire alle famiglie, i cui orari di lavoro e le cui particolari esigenze risultino poco compatibili con l’orario di fine dell’attività scolastica, di poter affidare, per periodi temporali brevi, i loro bambini a un servizio di accoglienza, custodia e intrattenimento all’interno della scuola".

La decisione è stata presa dopo che l’Istituto Comprensivo ha comunicato l’impossibilità di proseguire la gestione diretta del servizio, a causa del ritiro di un collaboratore scolastico.

Il Comune ha scelto di attivare il post scuola in collaborazione con un soggetto terzo, utilizzando fondi ministeriali dedicati al potenziamento dei servizi socioeducativi e all’infanzia.

La sperimentazione consentirà di valutare l’efficacia del servizio e, in futuro, di definire eventuali tariffe e criteri di ampliamento.