A Donato i premi studio in memoria di Iolanda Prola Casadei

Il Comune di Donato informa che è disponibile il modello di domanda per i premi studio in memoria di Iolanda Prola Casadei per meriti scolastici anno 2025 . Possono partecipare al bando gli studenti che tra il 1° agosto 2024 e il 31 luglio 2025 hanno conseguito i titoli di studio sopra indicati, con la votazione richiesta, e che sono in possesso del seguente requisito: residenza nel Comune di DONATO alla data di conseguimento del titolo di studio. Non possono partecipare i candidati che abbiano già conseguito un premio della stessa categoria per la quale concorrono.

Il termina per la presentazione della domanda che va trasmessa presso l'ufficio protocollo del Comune oppure tramessa all'indirizzo mail donato@ptb.provincia.biella.it o donato@pec.ptbiellese.it è il 20 novembre 2025.

I premi saranno assegnati sulla base di graduatorie separate per le diverse categorie. Le somme eventualmente non assegnate possono integrare gli stanziamenti delle diverse categorie, al fine di consentire l’assegnazione di tutti i premi previsti. In presenza di più concorrenti all’interno di una categoria rispetto al numero convenuto, il premio sarà ridotto proporzionalmente al numero dei candidati

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Protocollo e Segreteria del Comune al numero di tel. 015/641903 – interno 1.