Skipass, Black Friday all’Alpe di Mera: la seconda giornata è a metà prezzo

All’Alpe di Mera è tempo di grandi occasioni. Con la promozione Black Friday Alpe di Mera, gli appassionati di sci possono approfittare di un’offerta speciale dedicata agli skipass: acquistando un biglietto valido per due giorni consecutivi, la seconda giornata costa la metà.

La promozione è valida per acquisti effettuati entro le 23:59 del 28 novembre 2025 e permette di scegliere tra due formule: skipass feriale, utilizzabile dal lunedì al venerdì, oppure skipass weekend, valido il sabato e la domenica. Entrambe le opzioni sono spendibili durante le date di apertura ufficiali della stazione, indicate sul sito alpedimera.it.

Restano esclusi i periodi delle festività di Natale (dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026) e di Carnevale (dal 14 al 22 febbraio 2026). L’offerta non è cumulabile con altre promozioni e non prevede rimborsi.

Il Black Friday premia chi ama la montagna e la neve, invitando a godersi le piste dell'Alpe di Mera.