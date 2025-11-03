20 anni di Ysangarda trail, in arrivo campioni di grande spicco

Domenica 9 novembre ritorna l’Ysangarda trail, affascinante corsa podistica all’interno della Riserva Naturale della Baraggia.

Quest’anno la manifestazione, organizzata da A.s.d. Sport e Natura, festeggia i suoi 20 anni, a testimonianza dell’amore per la natura, lo sport e la convivialità che da sempre caratterizzano l’evento in linea con la filosofia degli organizzatori. Il ritrovo è alle 8 a Cossato in frazione Castellengo all'Eco Museo del Territorio.

Sono tre i percorsi: quello competitivo da 19 km e 400 metri di dislivello, quello competitivo ma più corto di 12 km e 300 metri di dislivello che è anche in versione Nordic Walking (non competitivo) ed uno non competitivo (anche Nordic Walking) da 6 km e 100 metri di dislivello. La corsa da 19 km partirà alle 9.30, alcuni minuti dopo sarà la volta di quella da 12 km sia in versione competitiva, sia in versione Nordic Walking, ed alle 9.40 partirà il percorso non competitivo ed anche di Nordic Walking da 6 km.

Ci si può preiscrivere tramite il sito www.traildeiparchi.com, entro giovedì alle 24, oppure iscriversi direttamente presso il Negozio di BiboSport a Biella in via Mazzini 17/b fino a sabato sera ed anche presso il Centro Revisioni Tollegno in via Oberdan 57 a Tollegno fino a venerdì: in caso di iscrizione si può ritirare anticipatamente il pettorale.

Ci si potrà ancora iscrivere domenica mattina, con un supplemento di 3 euro. Da non perdere il super pasta party intorno alle 13 presso la Pro Loco di Mottalciata, dove si svolgeranno anche le premiazioni dei primi cinque uomini e delle prime cinque donne. Molti atleti hanno già aderito all’evento, come Catherine Bertone, la fortissima maratoneta e fondista di corsa in montagna, (ha partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016 ed a due Europei, ndr.) e Beatrice Lanza, ex olimpionica di triathlon, (ha partecipato alle Olimpiadi di Atene nel 2004, ndr.): entrambe le campionesse vantano un ricco palmares. Tra i locali spicca la presenza del talentuoso Federico Magagna.

Altri atleti di grande spicco potrebbero fare capolino nei prossimi giorni, le sorprese sono tutte dietro l’angolo. Per tutti i minorenni le iscrizioni saranno gratuite. A tutti gli iscritti verrà data una maglietta in ricordo della manifestazione ed all’arrivo gli atleti riceveranno anche una medaglia commemorativa.

Paolo Boggio, uno degli organizzatori è soddisfatto di come sta procedendo tutto il lavoro per rendere questo evento unico: « Grazie alla collaborazione con l'ente gestore Parco Ticino Lago Maggiore i diversi percorsi sono stati puliti in maniera eccezionale. Vi aspettiamo per festeggiare tutti insieme questi 20 anni». Un evento che punta a valorizzare la Baraggia, uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi dell'intero Biellese.