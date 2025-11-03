Terzo Paradiso, il simbolo di Michelangelo Pistoletto compare in Valle Cervo

Nei giorni scorsi è comparso il simbolo del Terzo Paradiso dell'artista biellese Michelangelo Pistoletto. È stato realizzato nell'area verde della vecchia stazione di Balma, nel paese di Campiglia Cervo, con pietre di sienite, originarie proprio della Valle Cervo.

L'iniziativa è stata messa in campo dalla realtà di Balmaharthouse, ideata dall'art advisory Enrico Gatti (divenuto ambasciatore del Terzo Paradiso), in collaborazione con l'amministrazione comunale di Campiglia e sotto l'egida di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto.

Poco distante dal manufatto è stata posata una targa informativa che spiega il significato profondo di un simbolo ben noto e riconosciuto a livello mondiale. “Crediamo che possa contribuire a far conoscere ancor di più le nostre zone e richiamare un gran numero di visitatori” ha sottolineato il sindaco Maurizio Piatti.