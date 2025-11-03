Bloccato con il cane in alta Valle Cervo, lieve ipotermia per un escursionista

Aggiornamento ore 20.45

Si è concluso da poco un intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel territorio di Sagliano Micca per un escursionista bloccato lungo la cresta della Punta della Gragliasca insieme al proprio cane.

Trattandosi di un luogo difficile da raggiungere a piedi dal fondovalle, si è optato per l'attivazione dell'elisoccorso in modalità di volo notturno che ha raggiunto la piazzola di atterraggio dell'ospedale di Biella dove è stato posizionato il campo base. Da lì l'elicottero è decollato per una prima perlustrazione individuando l'uomo e valutando che era possibile lo sbarco del tecnico del Soccorso Alpino tramite verricello.

L'escursionista e il suo cane sono quindi stati messi in sicurezza e imbarcati sul velivolo, sempre tramite verricello, per il trasferimento verso valle. Il paziente, valutato dal medico dell'equipe, avvertiva una lieve ipotermia. In piazzola erano presenti le squadre locali del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco a supporto.

Il fatto

Sta bene ed è in ospedale per le cure del caso l'escursionista di 43 anni che, insieme al suo cane, è stato recuperato in alta Valle Cervo, tra i comuni di Piedicavallo e Sagliano Micca, al confine con la Valle d'Aosta.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che l'uomo non riuscisse più a proseguire lungo il sentiero. L'allarme è scattato poco dopo le 17.30 di oggi, 3 novembre.

In breve tempo, sono state attivate le squadre di terra del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco ma alla fine è giunto sul posto l'elisoccorso di Azienda Zero (abilitato per il volo notturno), giunto dalla base di Torino con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino di turno. Lo stesso ha varicellato e recuperato la persona, assieme al suo amico a quattro zampe.