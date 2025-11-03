Biella, obbligo di gomme da neve o catene a bordo dal 15 novembre, le strade interessate

Dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026 torna l’obbligo per tutti gli automobilisti di montare pneumatici invernali oppure avere a bordo catene da neve lungo le principali strade statali che attraversano il Biellese.

Lo stabilisce l’Ordinanza n. 773/2025 emanata dalla Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta di Anas, che disciplina la circolazione stradale durante il periodo invernale.

Nel territorio della provincia di Biella l’obbligo riguarda in particolare:

la S.S. 142 “Biellese”, da Masserano (km 16+060) fino ad Arona (km 52+580);

la S.S. 232 var “Panoramica Zegna”, da Villanova Biellese (km 0) fino a Bioglio (km 19+173);

la S.S. 758 “Masserano–Mongrando”, dal bivio con la SS 142 fino a Mongrando (km 24+465);

e la S.S. 338 “di Mongrando”, che collega Mongrando a Bollengo (km 24+572).

Tutti i veicoli a motore (eccetto ciclomotori e motocicli) che circolano su questi tratti dovranno quindi essere equipaggiati per la marcia su neve e ghiaccio, come previsto dal Codice della Strada.

Gli pneumatici invernali devono essere omologati secondo le direttive europee e riportare il simbolo del fiocco di neve o la sigla M+S.

In alternativa è possibile circolare con catene a bordo, purché idonee alle dimensioni degli pneumatici e conformi alle norme di sicurezza.

Le catene, se utilizzate, devono essere montate almeno sulle ruote motrici del veicolo.

Durante il periodo di validità dell’ordinanza, moto e scooter possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata.

L’ordinanza è stata adottata per prevenire i rischi di blocchi del traffico e facilitare le operazioni di sgombero neve e intervento dei mezzi di soccorso.

Il provvedimento, spiega Anas, si allinea a quelli in vigore nelle province limitrofe per garantire uniformità di comportamento e maggiore sicurezza su tutta la rete stradale piemontese.

Il rispetto dell’obbligo sarà verificato dagli agenti della Polizia Stradale e dei corpi di Polizia locale.

Chi verrà sorpreso a circolare senza dotazioni invernali rischia una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.