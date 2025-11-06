Pneumatici invernali obbligatori su tutte le le strade provinciali del Biellese

Con l’arrivo del freddo, la Provincia di Biella ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile tutti i veicoli dovranno circolare con pneumatici invernali montati, oppure con catene da neve a bordo.

La misura, prevista dall’Ordinanza n. 195 del 12 novembre 2021, riguarda tutte le strade provinciali ed è pensata per garantire la sicurezza e prevenire disagi in caso di neve o ghiaccio.

L’obbligo potrà valere anche fuori da queste date, se le condizioni meteo lo richiederanno.

Sono esclusi soltanto i ciclomotori e le motociclette, che potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e quando non siano in corso nevicate.

L’ordinanza si applica a tutta la rete viaria della provincia: tra le arterie principali rientrano la SP 142 Biellese, la SP 144 di Oropa, la SP 115 Panoramica Zegna, la SP 300 Biella–Cossato, la SP 302 Biella–Candelo e la SP 500 Valle Elvo, oltre a molte altre.

Chi non rispetta le disposizioni rischia le sanzioni previste dal Codice della Strada, con controlli affidati alle forze di polizia stradale.

La misura sostituisce la precedente ordinanza provinciale del 2013 e sarà indicata da specifici cartelli stradali.