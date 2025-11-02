Andorno ai tempi del Marchesato, una passeggiata culturale per riscoprire il nostro passato

Il Centro Documentazione Alta Valle Cervo La Bursch, unitamente a Domus Laetitiae e con la collaborazione del comune di Andorno Micca, ha in programma una passeggiata culturale, in data 8 novembre, ad Andorno Micca dal titolo “Andorno ai tempi del Marchesato”.

Danilo Craveia e Luca Forgnone accompagneranno il pubblico in un percorso in quattro tappe per far rivivere i luoghi dell’antico Marchesato attraverso ricorsi storici, aneddoti e altro.

La passeggiata è accessibile a tutti, non necessita di prenotazione ed è a offerta libera per sostenere il progetto di Domus Laetitiae “Dona parole e passi” , iniziativa che consente di fornire ai bisognosi attività riabilitative in modo gratuito o a costi ridotti.

Il ritrovo è alle 14.30 nella piazza antistante la Parrocchia di San Lorenzo.