TeamVolley Lessona, quattro set alla pari contro l’imbattuta Castellanza

Impresa sfiorata per il TeamVolley Lessona. Al PalaBorsani di Castellanza le biancoblù hanno tenuto testa per lunghi tratti all’imbattuto DuoVolley , perdendo solo ai vantaggi il quarto set: il 3-1 finale conferma le ambizioni di vertice delle varesine nel girone nazionale di Serie B2, ma certifica anche i margini di crescita di capitan Fizzotti e compagne.

Il commento di coach Alessio BELLAGOTTI: “Un peccato. Per come si era messa la partita potevamo tornare a casa con un punto, se non di più. Loro si sono confermate molto solide e forti offensivamente, con giocatrici “fisicate” e di categoria superiore. Siamo sempre state in partita: ci è mancato qualcosa per portare a casa il primo set, mentre nel secondo dopo una partenza brutta siamo riuscite a recuperare, gestendolo molto bene a livello tattico. Nel terzo c’è stato qualche errore sciocco di troppo: almeno una decina, che hanno vanificato l’ennesimo recupero. L’ultimo parziale è stato giocato molto bene, con le scelte giuste nei momenti giusti, poi ci siamo perse quando eravamo sopra di 5 o 6 punti. Giocate sbagliate sia a livello tecnico che tattico, un po’ di distrazione, muri mal fatti, battute non corrette: Castellanza punto-a-punto è dura da battere. Abbiamo lottato, il tie-break sarebbe stato meritato. Volevamo capire se effettivamente possiamo giocarcela con tutti, e in questo senso è stato un segnale importante. Siamo lì: l’aggressività c’è, abbiamo dato filo da torcere a una squadra di alta classifica e siamo contenti. Fare punti sarebbe stato meglio, ma ci siamo”.

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 4a giornata

PalaBorsani di Castellanza (VA)

Datachromlab DuoVolley Castellanza – TEAMVOLLEY LESSONA 3-1

(25-22/20-25/25-20/26-24)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi, Daffara, Diego 17, Bordignon 5, Sola, Cavaliere 1, Bonini 10, Barbonaglia 6, Macchieraldo 4, Filippini 20, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.