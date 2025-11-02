 / Pallavolo

Pallavolo | 02 novembre 2025, 10:56

TeamVolley Lessona, quattro set alla pari contro l’imbattuta Castellanza

TeamVolley Lessona, quattro set alla pari contro l’imbattuta Castellanza, foto Davide Finatti

TeamVolley Lessona, quattro set alla pari contro l’imbattuta Castellanza, foto Davide Finatti

Impresa sfiorata per il TeamVolley Lessona. Al PalaBorsani di Castellanza le biancoblù hanno tenuto testa per lunghi tratti all’imbattuto DuoVolley, perdendo solo ai vantaggi il quarto set: il 3-1 finale conferma le ambizioni di vertice delle varesine nel girone nazionale di Serie B2, ma certifica anche i margini di crescita di capitan Fizzotti e compagne.

Il commento di coach Alessio BELLAGOTTI: “Un peccato. Per come si era messa la partita potevamo tornare a casa con un punto, se non di più. Loro si sono confermate molto solide e forti offensivamente, con giocatrici “fisicate” e di categoria superiore. Siamo sempre state in partita: ci è mancato qualcosa per portare a casa il primo set, mentre nel secondo dopo una partenza brutta siamo riuscite a recuperare, gestendolo molto bene a livello tattico. Nel terzo c’è stato qualche errore sciocco di troppo: almeno una decina, che hanno vanificato l’ennesimo recupero. L’ultimo parziale è stato giocato molto bene, con le scelte giuste nei momenti giusti, poi ci siamo perse quando eravamo sopra di 5 o 6 punti. Giocate sbagliate sia a livello tecnico che tattico, un po’ di distrazione, muri mal fatti, battute non corrette: Castellanza punto-a-punto è dura da battere. Abbiamo lottato, il tie-break sarebbe stato meritato. Volevamo capire se effettivamente possiamo giocarcela con tutti, e in questo senso è stato un segnale importante. Siamo lì: l’aggressività c’è, abbiamo dato filo da torcere a una squadra di alta classifica e siamo contenti. Fare punti sarebbe stato meglio, ma ci siamo”.

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 4a giornata

PalaBorsani di Castellanza (VA)

Datachromlab DuoVolley Castellanza – TEAMVOLLEY LESSONA 3-1

(25-22/20-25/25-20/26-24)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi, Daffara, Diego 17, Bordignon 5, Sola, Cavaliere 1, Bonini 10, Barbonaglia 6, Macchieraldo 4, Filippini 20, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich. 

c.s.team volley lessona, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore