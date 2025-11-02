Passeggiata tra gli Hobbisti sul Lago di Viverone FOTO e VIDEO
Tra le bancarelle al mercatino degli hobbisti a Viverone FOTO e VIDEO foto Davide Finatti per newsbiella.it
È tornato anche oggi domenica 2 novembre, sulle sponde del suggestivo lago di Viverone, il Mercatino degli Hobbisti, organizzato dalla Pro Loco di Viverone.
L’evento si svolge ogni prima domenica del mese, da aprile a novembre, offrendo una piacevole occasione per scoprire creazioni artigianali, curiosità e prodotti unici realizzati con passione dagli hobbisti locali.
Vai a fare una passeggiata sul lago e lasciati ispirare dalla creatività!
Tra le bancarelle al mercatino degli hobbisti a Viverone FOTO e VIDEO foto Davide Finatti per newsbiella.it
Tra le bancarelle al mercatino degli hobbisti a Viverone FOTO e VIDEO foto Davide Finatti per newsbiella.it
Tra le bancarelle al mercatino degli hobbisti a Viverone FOTO e VIDEO foto Davide Finatti per newsbiella.it
Tra le bancarelle al mercatino degli hobbisti a Viverone FOTO e VIDEO foto Davide Finatti per newsbiella.it
Tra le bancarelle al mercatino degli hobbisti a Viverone FOTO e VIDEO foto Davide Finatti per newsbiella.it