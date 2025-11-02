Cerimonia degli Incensi al Monastero Samten Ling di Graglia FOTO e VIDEO

Nella giornata di oggi domenica 2 novembre al Monastero Buddhista Samten Ling a Graglia si è svolta la cerimonia degli incensi, considerata una delle pratiche più potenti per una favorevole rinascita di chi ha lasciato il corpo. Serve per purificare il continuo mentale dagli errori del passato e dai debiti karmici accumulati.

La cerimonia è stata officiata in presenza ma chi non ha potuto partecipare nei giorni scorsi aveva avuto la possibilità di segnalare in segretaria il nome dei cari defunti per i quali richiedere una preghiera.

Si ritiene che l'incessante fluire delle fragranze emanate dalla montagna di incensi bruciati nel corso della cerimonia tenga lontano l'ambiente dalla sventura, faciliti la vita futura degli esseri cui è dedicata la pratica e ne agevoli il progresso spirituale.