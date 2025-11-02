 / EVENTI

Biella, al Cimitero Urbano la Messa in memoria dei defunti, il Vescovo Farinella: "Il nostro destino è la vita eterna" FOTO

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, domenica 2 novembre presso il Cimitero di Biella, la celebrazione della Santa Messa in memoria di tutti i defunti. Alle ore 15 la comunità si è riunita per assistere alla funzione presieduta dal Vescovo Roberto Farinella alla quale è seguita la benedizione delle tombe. 

"Un momento di grande commozione ma anche di speranza perché la nostra fede ci insegna che la morte non è la fine, ma il passaggio verso la vita eterna - scrive il Vescovo sui social - . La morte infatti è "addomesticata" da Cristo e diventa il momento in cui lasciamo questa vita per presentarci davanti a Dio, per una condizione migliore. Affrontiamo la morte con la certezza che, in Cristo, il nostro destino è la vita eterna, mentre diamo sollievo ai nostri cari defunti. La pace di Cristo sia con tutti voi!"

s.zo.

