Pollone, famiglie e bambini alla folle notte di Halloween

Può Halloween scacciare le paure? A Pollone sembra proprio di sì. Ieri in paese si è svolta una folle notte tra ragni, streghe e zucche. Circa 120 bambini accompagnati dai loro genitori hanno camminato lungo un percorso scacci paura: al ponte del vecchio mulino hanno incontrato la ninfa dell’Oremo, più avanti tra gli alberi le streghe e poi il palazzo comunale, per gli esploratori più coraggiosi.

Oltre al tradizionale dolcetto o scherzetto, i bimbi, mappa alla mano, dovevano recuperare gli oggetti magici scacciapaura: una pozione, un braccialetto una matita e una pergamena sulla quale scrivere la propria paura e bruciarla in piazza San Rocco nel braciere allestito dalla pro loco! Ad accogliere i partecipanti alla fine dell’avventura un té caldo e uno spiedino di marshmallow da arrostire sul fuoco. Le fatiche dell’organizzazione sono state ripagate dall’unanime consenso dei partecipanti.

La Pro Loco Gang (il gruppo genitori della Pro Loco Pollone) ringraziano tutti i volontari che si sono prestati per allestire, per accompagnare i bambini e che hanno recitato magistralmente i loro ruoli: “Grazie alla Pro Loco Pollone che asseconda le nostre idee folli e ci sostiene nella realizzazione. Un ringraziamento speciale va a sindaco, amministrazione e dipendenti comunali che ci hanno permesso di allestire una vera e propria casa stregata all’interno del Municipio”.

Il presidente della Pro Loco, soddisfatto e felice, afferma:”120 bimbi festosi, super attenti e allo stesso tempo increduli per il turbinio di proposte messe in campo hanno rallegrato la serata. Grazie per aver dedicato il vostro tempo e le vostre energie a questo progetto. Non avremmo potuto farcela senza il grande lavoro messo in campo dalla Pro Loco Gang. Siete state il cuore pulsante dell'iniziativa. l'entusiasmo e la vostra energia sono stati davvero contagiosi. Grazie a tutti i volontari. Uniti si vince ed è la cosa più bella che si possa fare per la nostra comunità. Ora concentrati per la castagnata!”.

Insomma si guarda avanti: domenica prossima castagnata benefica, sempre a Pollone, sempre in piazza San Rocco. Il ricavato sarà devoluto all’asilo Emma Frassati di Pollone.