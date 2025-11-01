Campionati Italiani Esordienti: Ippon 2 sfiora il podio

Un fine settimana di grande intensità e crescita sportiva per i tre giovani judoka dell’A.S.D. Ippon 2, impegnati il 25 e 26 ottobre nei Campionati Italiani Esordienti sul tatami di Ostia. Un’esperienza formativa e ricca di emozioni, che ha visto gli atleti biellesi distinguersi per impegno, tecnica e determinazione.

Maggie Castello, alla sua prima partecipazione a una rassegna nazionale, ha affrontato due combattimenti con grande grinta, raggiungendo la finale per il bronzo, dove si è arresa di misura (0-1), conquistando comunque un brillantissimo quinto posto.

Ottima prova anche per Andrea Beltrami, autore di tre vittorie consecutive. Dopo un combattimento molto equilibrato, terminato 1-1 contro l’avversario poi approdato in finale, ha disputato i ripescaggi chiudendo la sua gara con un prestigioso settimo posto.

Tommaso Strazzeri, anch’egli all’esordio in una competizione di livello nazionale, si è fermato al primo turno, ma ha comunque maturato una preziosa esperienza utile per la sua crescita sportiva e personale.

Il maestro Feggi, che ha accompagnato gli atleti durante la trasferta, ha espresso grande soddisfazione per il comportamento e i risultati ottenuti:

“Sono orgoglioso di tutti e tre: hanno dimostrato impegno, determinazione e un forte spirito sportivo. Torniamo a casa con un bagaglio di esperienza importante e tanta motivazione per continuare a migliorare.”