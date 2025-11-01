Masserano cerca personale per il Pre e post scuola di infanzia, primaria e medie e per accompagnamento sullo scuolabus

Il Comune di Masserano ha pubblicato avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato alla formazione di un elenco di soggetti interessati alla gestione dei servizi di pre e post orario scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado e accompagnamento sullo scuolabus per i ragazzi delle scuole del Comune di Masserano - Triennio 2026-2028.

Si legge nel documento che "L'avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco di soggetti interessati, pertanto, non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli sia per i soggetti interessati, sia per l’Amministrazione Comunale, la quale, in ordine all’espletamento della procedura, mantiene la più totale discrezionalità sulla decisione di procedere o non procedere all’affidamento medesimo"



La domanda andrà presentata entro le ore 12:00 del 21 Novembre 2025.

Per maggiori info clicca qui

